Incidente sulla Cilentana: tre feriti in ospedale, tra cui una bambina

Paura, la scorsa notte, lungo la Cilentana (SP430) dove tre automobili (Fiat 500 L, Audi, Jepp Renegade) sono rimaste coinvolte in un grave incidente verificatosi tra gli svincoli di Agropoli Nord e Agropoli Sud. Una delle vetture (l’Audi) ha sfondato finanche il guardrail rischiando di precipitare nella strada sottostante.

I soccorsi

Nel violentissimo impatto sono rimaste ferite tre persone, tra una bambina, che fortunatamente ha riportato ferite non gravi ma è stata comunque condotta in ospedale. Gli altri due feriti sono un 35enne di Battipaglia, il quale è stato trasportato d’urgenza prima all’ospedale di Vallo della Lucania e poi trasferito in elicottero al “Cardarelli” di Napoli per le gravi lesioni riportate alle costole, al fegato e alla milza; una giovane di 20 anni, residente a Castellammare di Stabia. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso le indagini dei carabinieri.