Incidente nel Cilento: infermiera in vacanza salva due giovani

E’ stata una infermiera del “Ruggi d’Aragona”, in vacanza nel Cilento, a soccorrere due giovani rimasti coinvolti con la loro auto in un incidente stradale avvenuto, nella notte, tra il 14 e il 15 agosto, tra Ceraso e Vallo Scalo lungo la Cilentana.

I soccorsi

Uno di loro versava in condizioni critiche ed è stato estratto dalle lamiere con l’aiuto dei vigili del fuoco. Entrambi sono stati condotti all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dalle ambulanze del 118. Il vice sindaco di Ceraso Antonio Cerullo ha ringraziato l’infermiera “la dott.ssa Annunziata per il forte senso del dovere e di abnegazione dimostrato, richiama alla prudenza e alla massima attenzione gli automobilisti e i vacanzieri che percorrono in questi giorni di mezza estate le strade trafficate del Cilento”.