Brutto incidente, nel pomeriggio del 30 aprile, lungo la statale 18 Cilentana, nella galleria vicina allo svincolo di Prignano. Per cause da accertare, tre vetture si sono tamponate, danneggiandosi a vicenda. Sul posto, le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Rallentamenti al traffico, ma nessuna grave conseguenza.