Incidente sulla Cilentana, coinvolte cinque auto: feriti in ospedale

Paura, questa sera, lungo la Cilentana, dove si è verificato un incidente stradale nei pressi di Omignano. Cinque le auto coinvolte. Secondo una prima ricostruzione, una delle vetture avrebbe fatto un testacoda coinvolgendo gli altri veicoli che, in quel momento, percorrevano lo stesso tratto.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno soccorso le persone rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave, le quali sono state condotte in ospedale a Vallo della Lucania. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico.