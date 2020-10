Incidente sulla Cilentana: furgoncino si ribalta ad Omignano, un ferito

Brutto incidente lungo la Cilentana, nei pressi dello svincolo di Omignano. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, un furgone che trasportava surgelati si è improvvisamente ribaltato: è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, per liberare il conducente rimasto incastrato nelle lamiere dell'auto e affidarlo al 118.

L'intervento

Fortunatamente, non risulta in gravi condizioni. Indagini in corso, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.