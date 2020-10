Incidente tra due auto sulla Cilentana: tre feriti, grave una ragazza

Momenti di paura, la scorsa notte, lungo la Cilentana, dove due automobili (Opel Astra e Volkswagen Polo) si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Una delle vetture si è anche ribaltata a seguito del violento impatto avvenuto nei pressi dello svincolo di Omignano.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno preso in cura tre persone rimaste ferite, le quali sono state condotte all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. La più grave è una ragazza di nazionalità straniera, anche se, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Sulla dinamica del sinistro sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. La strada è stata chiusa momentaneamente alla circolazione veicolare per consentire la rimozione delle vetture.