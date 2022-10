Incidente sulla Cilentana: il drammatico bilancio è di un morto e diversi feriti, si indaga

C'è anche una vittima, purtroppo, nel bilancio del tremendo incidente stradale registrato ieri sera, lungo la Cilentana, nei pressi dello svincolo di Omignano. Nello scontro tra 5 auto, è morto un 46enne, mentre altre persone sono rimaste ferite e sono state condotte in ospedale. A perdere la vita, Giuseppe La Greca, alla guida di una delle vetture coinvolte.

L'intervento

Sul posto, i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della Polizia Stradale, oltre che i vigili del fuoco che hanno estratto alcuni feriti rimasti incastrati negli abitacoli delle auto. Troppo gravi, le ferite di Della Greca che, nonostante i tentativi di soccorso, non ce l'ha fatta. Accertamenti in corso, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.