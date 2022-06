Incidente tra Omignano e Vallo: un morto e un ferito, strada chiusa

Incidente mortale, stamattina, sulla Cilentana, tra Omignano e Vallo Scalo. A perdere la vita, un finanziere 55enne di Castelnuovo: per cause da accertare,una Fiat e un Suv si sono scontrati. Il secondo mezzo si è ribaltato finendo fuori strada. Violento l'impatto. Condotto in ospedale, intanto, l'altro automobilista coinvolto nel sinistro.

L'intervento

Sul posto i vigili del fuoco per estrarre i coinvolti dalle lamiere, nonchè i sanitari del 118 e la Polizia Stradale per i rilievi del caso. Interdetta la circolazione in entrambe le direzioni, sulla tratta compresa tra gli svincoli di Omignano e Vallo Scalo, come comunicato dall'Anas. In corso, infatti, gli interventi per ripristinare la regolare transitabilità il prima possibile.