Incidente sulla Cilentana, auto contro guardrail a Perito: ferito il conducente

Paura, questa sera, lungo la Cilentana, dove un’automobile, per cause in corso di accertamento, è finita fuori dalla carreggiata andandosi a schiantare contro il guardrail, nei pressi dello svincolo di Perito.

I soccosi

Il conducente, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi. Per lui soltanto molto spavento. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. Inevitabili i disagi alla circolazione veicolare.