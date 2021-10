Incidente tra auto sulla Cilentana: due donne in ospedale

Paura, questa sera, lungo la Cilentana, dove due automobili si sono scontrate tra gli svincoli di Perito e della Diga Alento per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto sono rimaste ferite due donne, che sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco.

I soccorsi

Sul posto sono giunte anche le ambulanze del 118, che hanno trasportato i due feriti all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Le loro condizioni di salute non sarebbero gravi. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano i carabinieri.