Incidente sulla Cilentana, nei pressi di Policastro: un ferito

Brutto incidente stamattina, sulla Cilentana, sulla statale 18, vicino a Policastro Bussentino. Per cause da accertare, due auto si sono scontrate: una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dai sanitari e condotta in ospedale per le cure del caso.

Gli accertamenti

Sul posto, i carabinieri per ricostruire la dinamica e le cause dell'accaduto.