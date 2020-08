Incidente sulla Cilentana, Lello non ce l'ha fatta: il dramma

Non ce l'ha fatta, Raffaele Iodice, conosciuto come Lello, 50enne di Acerra deceduto dopo essere stato trasferito all’ospedale “Ruggi” di Salerno a causa di un grave incidente stradale avvenuto all’alba di lunedì tra Agropoli e Prignano Cilento. Noto a Camerota dove era soloto villeggiare, con la moglie e i figli, il 50enne era a bordo del suo furgone quando, per cause ancora in corso d’accertamento, è rimasto vittima del sinistro sulla Cilentana.

Il ricordo di Villaggio Romano di Camerota che frequentava: