Incidente sulla Cilentana: auto si ribalta, un ferito

Brutto incidente, ieri pomeriggio, lungo la Cilentana, all'altezza di Vallo della Lucania. Un uomo al volante di un'auto, per cause da accertare, ha perso il controllo della guida: la sua vettura, dopo aver impattato contro il guardrail, si è ribaltata.

La ricostruzione

Sul posto, i sanitari del 118 che hanno trasportato il malcapitato all’ospedale “San Luca” per le cure del caso. Indaga, dunque, la Polizia Stradale per ricostruire le cause e l'esatta dinamica del sinistro.