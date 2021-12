Incidente tra 3 auto sulla Cilentana: grave un 38enne

Secondo incidente stradale durante la Notte di Natale lungo la Cilentana. Dopo quello avvenuto a Capaccio Paestum, un altro si è verificato all’altezza della frazione Pattano di Vallo della Lucania dove tre automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto è rimasto gravemente ferito un 38enne, che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “San Luca” dov’è tuttora ricoverato. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.