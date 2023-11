Incidente sulla Bussentina: spunta un cinghiale, sbanda un'auto

Dramma sfiorato, stamattina, sulla superstrada Bussentina: un cinghiale ha attraversato la carreggiata tra due gallerie, causando un incidente con un’auto.

Lo sfogo

Amaro, lo sfogo del sindaco di Caselle in Pittari, Giampiero Nuzzo, come riporta Infocilento: "Non è più tempo di chiacchiere, ma servono i fatti. Sono ormai necessari ed inevitabili provvedimenti, anche straordinari per combattere questo problema divenuto ormai insostenibile per le nostre popolazioni!”. Il primo cittadino punta i riflettori su interi raccolti distrutti in una notte e sui rischi per la sicurezza stradale per la presenza di cinghiali. "La peste suina ha dato un ulteriore colpo alla nostra già precaria economia locale con i cinghiali che arrivano fino alle nostre porte. Non è più il tempo di aspettare”.