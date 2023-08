Incidente a Montecorvino: centauro "travolto" da un cinghiale

Allarme cinghiali, nel salernitano. Come ci segnala un lettore, durante la serata di giovedi 17 agosto, si è verificato l'ennesimo incidente in zona Montecorvino Pugliano, nella frazione di Castelpagano. Un centauro, S.M. le sue iniziali, sarebbe stato travolto dall'animale mentre era in sella alla sua moto: ferito il giovane. Il mezzo, poi, ha subito vari danni. "Sarebbe ora che qualcuno si prendesse delle responsabilità per trovare una soluzione. - osserva il lettore- In quanto, anche in quest'ultimo incidente, le conseguenze sarebbero potute essere peggiori"

La situazione in Cilento

Intanto, il problema cinghiali si fa sentire anche nell’area del Parco Nazionale del Cilento. Rilevanti, i danni per gli agricoltori e non solo. Sul fatto, si è pronunciato Bartolomeo Lanzara, presidente Codacons Cilento: "La diffusione degli animali ha raggiunto dimensioni preoccupanti a cui si aggiungono i danni alle persone e alle strutture, con un aumento di incidenti stradali, anche gravi, e rischi sempre maggiori per la sicurezza dei cittadini. E’ urgente una nuova ed adeguata politica di contenimento, a partire dai piani di prelievo selettivi della fauna selvatica presente nell’area".