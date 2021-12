Brutto incidente, nella tarda serata di ieri, per il consigliere comunale di San Giovanni a Piro, Alberico Sorrentino: il malcapitato, stava percorrendo la Cilentana in direzione sud, quando è spuntato in strada un cinghiale. L'ungulato è stato travolto e ucciso dalla vettura in corsa.

Tanto spavento, ma nessuna grave ferita per l'automobilista.