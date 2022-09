Incidente sulla via del Mare, a Castellabate: cinghiale investito e ucciso da un'auto

Tensione, oggi, a Castellabate, in località Buonanotte. Lungo la via del Mare, infatti, è spuntato in strada, improvvisamente, un cinghiale: inevitabile, per l'auto che si trovava a percorrere quel tratto, travolgere l'animale il quale, per l'impatto, è morto sul colpo.

I rischi

Nessuna grave conseguenza, invece, per l'automobilista. Torna sotto i riflettori, dunque, il problema della proliferazione dei cinghiali, i quali, avvicinandosi alla strada, mettono a rischio la loro stessa vita e quella degli automobilisti in corsa.