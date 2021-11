Un cinghiale attraversa la carreggiata: incidente stradale ad Omignano, tre feriti

L'ennesimo incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, ad Omignano, sulla strada Cilentana. Un cinghiale ha attraversato la carreggiata e tre auto, probabilmente per evitare di investirlo sono rimaste coinvolte nel tamponamento a catena.

I soccorsi

Sul posto - scrive infocilento.it - sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. I feriti, per fortuna, non sarebbero in gravi condizioni.