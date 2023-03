Incidente a Roccadaspide, cinghiale "taglia" la strada ad un'auto: investito e ucciso

Si è verificato un incidente, nei giorni scorsi, in località Fonte di Roccadaspide: è spuntato improvvisamente un cinghiale, tagliando la strada ad un'automobile. Il giovane alla guida della vettura non è riuscito ad evitare l'impatto ed ha investito e ucciso l'animale. Ingenti danni al veicolo, ma nessuna ferita per l'automobilista.

Il disagio

Torna all'attenzione, tuttavia, il problema della sicurezza stradale per la presenza dei cinghiali.