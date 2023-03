Investe e uccide un cinghiale, poi cade dalla foto: 17enne in ospedale

Si è temuto il peggio, ieri sera, lungo la Strada Statale 166 degli Alburni, a Roccadaspide, dove un ragazzo di 17 anni, originario di Albanella, ha perso il controllo della sua moto a causa di un cinghiale apparso, improvvisamente, sulla carreggiata.

I soccorsi

Il giovane ha investito e ucciso l’ungulato cadendo, inevitabilmente, sull’asfalto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale a Vallo della Lucania. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte della Polizia Municipale.