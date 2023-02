Incidente nella notte, a Contursi: due coniugi in ospedale

Attimi di tensione, nella notte, a Contursi Terme. Per cause da accertare, infatti, il conducente di una vettura ha perso il controllo della guida, finendo prima contro il guardrail e poi in un terreno adiacente alla strada. In auto con il malcapitato, anche la moglie: entrambi feriti, sono stati soccorsi e condotti in l'ospedale, per le cure del caso.

Gli accertamenti

Indagano, intanto, i carabinieri, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'accaduto.