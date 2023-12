Incidente a Contursi, auto sbanda e precipita nel fiume: feriti due giovani musicisti

Paura, la notte della Vigilia di Natale, in località Ponte Mefita a Contursi Terme, dove un’auto (Citroèn C3), con a bordo due giovani musicisti originari di Capaccio Paestum, è precipitata nel fiume Sele per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo i due giovani, i quali, successivamente, per via delle ferite riportate, sono stati condotti all’ospedale di Oliveto Citra dai sanitari del 118. Le loro condizioni di salute non sono gravi.