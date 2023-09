Incidente mortale in scooter, Salerno e Vietri piangono il giovane Antonio

Vietri e Salerno si risvegliano, ma non dall'incubo di aver perso, nella notte di sabato, Antonio Senatore, il 18enne dal cuore d'oro rimasto vittima di un incidente a bordo del suo scooter, mentre rientrava da una serata con gli amici a Cava. Il giovanissimo studente del liceo Alfano I di Salerno, originario di Vietri, amante delle percussioni e della Salernitana, ha lasciato senza parole familiari, amici e conoscenti. Al vaglio degli inquirenti, la dinamica del sinistro che gli ha strappato la vita e in cui è coivolta anche una vettura che procedeva nel senso opposto. Troppo buia la strada teatro dell'incidente, secondo alcuni cittadini che hanno già sottolineato più volte la pericolosità di quel tratto, per la scarsa visibilità resa ancora più rischiosa in caso di pioggia e asfalto viscido.

Il cordoglio

Intanto, commoventi i commenti di quanti hanno conosciuto e voluto bene ad Antonio. Oltre al cordoglio già espresso dal sindaco di Vietri sul Mare e dal liceo Alfano I di Salerno, a dedicare un post social al 18enne, anche il docente Rosario Barbarulo: "Speravo che fosse solo un brutto sogno, ma la chiamata nella notte è stata vera: prof Antonio Senatore non c'è più, mi hanno detto i tuoi amici. Un dolore immenso. Ti ho conosciuto che eri un bambino. Sin da subito siamo entrati in sintonia costruendo giorno dopo giorno la tua carriera musicale. La tua grande passione per la Musica, la tenacia, la tua allegria, ti ha sempre contraddistinto. Le mille confidenze che mi hai fatto, le chiamate per chiedermi un consiglio. Poi le battute per la tua amata Salernitana hanno creato tra noi un rapporto che va oltre gli schemi di scuola. Per me eri un amico. Adesso tutto è svanito. Ma io non voglio arrendermi. Domani (oggi per chi legge ndr) come da calendario alle 13.05 al suono della campanella ti aspetto in classe per la nostra lezione di percussioni, preparando il nostro Pad per il riscaldamento al Tamburo che a te piaceva tanto. Non mancare piccolo mio. Il tuo prof". Innumerevoli i pensieri social dedicati ad Antonio. Tra i tanti, quello del Club Raito Granata che si stringe attorno al dolore della famiglia Senatore e agli amici di Vietri supporters, per la perdita del giovane.

La salma del giovane musicista è stata trasferita all’obitorio del cimitero, per l’esame esterno: si attende il via libera del magistrato per liberare la salma e celebrare i funerali del 18enne vietrese.