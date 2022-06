Incidente frontale tra due auto ad Albanella: tre ragazzi in ospedale

Tragedia sfiorata, la scorsa notte, ad Albanella, dove due automobili (Fiat Punto e Volkswagen Golf) si sono scontrate lungo Corso Europa per cause in corso di accertamento. Una delle vetture (Fiat Punto) è uscita anche fuori dalla carreggiata andandosi a schiantare contro un garage.

I soccorsi

Nel violento impatto sono rimasti feriti due giovani residenti in località Bosco e un ragazzo indiano che vive a Matinella. Tutti e tre sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasportati all’ospedale di Roccadaspide per le ferite riportate in varie parti del corpo. Non sono, fortunatamente, in pericolo di vita. Su dinamica e responsabilità dell’incidente indagano i carabinieri.