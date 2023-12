Ennesimo incidente sul Corso Garibaldi: un ferito

Brutto incidente stradale, stamattina, sul Corso Garibaldi, all'altezza dell'incrocio con le ex Poste Centrali. Per cause da accertare, due auto si sono scontrate, abbattendo anche dei pali sul marciapiede.

Il bilancio

Di un ferito non grave, il bilancio del sinistro che ha visto l'intervento dei sanitari del 118, delle forze dell'ordine e del personale di Strade Sicure. Accertamenti in corso, dunque, per stabilire le cause e l'esatta dinamica dell'accaduto.