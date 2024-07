Grave incidente sul Corso Garibaldi, all'incrocio con via De Felice

Gravissimo incidente, poco dopo le 18.30, sul Corso Garibaldi, all'altezza di via De Felice. Per cause da accertare, uno scooter e un'auto si sarebbero violentemente scontrati, ma la dinamica e le cause del sinistro sono tutte da accertare.

Ad avere la peggio, le due persone che viaggiavano a bordo del motorino: uno dei malcapitati, in particolare, sbalzato dal sellino, ha fatto un volo di diversi metri prima di finire violentemente sull'asfalto. Sul posto, due ambulanze del 118 e la Polizia Municipale. Traffico in tilt.