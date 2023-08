Incidente sul Corso Garibaldi, all'altezza delle ex Poste: due feriti

Brutto incidente stradale sul Corso Garibaldi, oggi, all'altezza dell'ex Palazzo della Poste centrali, a Salerno. Per cause da accertare, infatti, un suv e uno scooter si sono violentemente scontrati: ad avere la peggio, i due giovani a bordo del mezzo a due ruote che sono caduti, ferendosi.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 che hanno condotto i malcapitati in ospedale per le cure del caso. Indaga, dunque, la Polizia Municipale per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.