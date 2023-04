Incidente sul Corso Garibaldi: auto travolge un monopattino, si indaga

Dramma sfiorato sul Corso Garibaldi di Salerno, nel pomeriggio di oggi. Per cause da accertare, un'auto ha travolto un uomo a bordo di un monopattino: sul posto, i sanitari del 118 che hanno condotto il malcapitato all'ospedale Ruggi per le cure del caso.

Le indagini

Accertamentti in corso da parte delle forze dell'ordine, dunque, per stabilire l'esatta dinamica e le cause dell'accaduto.