Paura, intorno alle 3.20 della scorsa notte, in pieno centro a Salerno, dove si è verificato un incidente stradale in Corso Garibaldi, che ha coinvolto una Vespa a bordo della quale, pare, vi fossero tre persone. La dinamica è poco chiara sull’accaduto. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.