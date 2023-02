Incidente tra due auto nella notte a Salerno: accertamenti in corso

Non si arresta l'escalation di incidenti stradali a Salerno. La scorsa notte, infatti, due automobili si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, all'incrocio tra Corso Garibaldi e via dei Principati, all'altezza delle Poste Centrali.

I soccorsi

Le persone rimaste ferite sono state soccorse dai sanitari del 118. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro. Da tempo i residenti chiedono la regolarizzazione dei semafori, che da mesi e mesi ormai lampeggiano solo rosso e giallo, senza più il colore verde.