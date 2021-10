Ennesimo sinistro a Salerno città, in un incrocio delicato che, evidentemente, merita attenzione

Incidente, stamattina, tra corso Garibaldi e la discesa di via Cilento, all’altezza dell’incrocio delle Poste centrali. Per cause da accertare, due auto si sono scontrate: fortunatamente, nessun ferito grave.

Indagano, le forze dell'ordine, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.