Incidente in Costiera, moto sbanda e precipita nel dirupo: due feriti

Incidente, questa mattina, in Costiera Amalfitana: due ragazzi, a bordo di una moto, per cause ancora di accertamento, sono cadute nell'area sottostante la strada statale. Hanno oltrepassato il muretto e sono andati giù in un dirupo per circa 4-5 metri. A causa dell'incidente, che si verificato all'altezza del km 38,800 a Maiori, è stato istituito il senso unico alternato lungo la SS163 Amalfitana. L'incidente è avvenuto in direzione Salerno, dopo il cimitero di Maiori.

I soccorsi

Sul posto, oltre al CNSAS, presenti le squadre Anas, l'elisoccorso e l'ambulanza del 118 che hanno condotto i due feriti in ospedale (uno a Castiglione di Ravello, l'altro a Salerno), i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell'evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

I dettagli dell'intervento

L’Elisoccorso 118 decollato da Salerno ha condotto sul posto l'elisoccorritore CNSAS, medico e infermiere che hanno raggiunto i due malcapitati, un uomo e una donna, e provveduto a stabilizzarli. Il recupero, non possibile tramite verricello a bordo dell’elicottero, è stato effettuato mediante un palo pescante in un’operazione congiunta tra vigili del fuoco e la squadra di tecnici del CNSAS. La donna, in condizioni più critiche, è stata trasferita poi a bordo dell’elicottero e trasferita all’ospedale di Salerno, mentre l’uomo è stato preso in carico dall’equipaggio dell’ambulanza 118. Alle operazioni di soccorso hanno collaborato anche i carabinieri e la polizia municipale locale.