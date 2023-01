Donna travolta con il passeggino da un'auto ad Eboli: corsa in ospedale

Dramma sfiorato, in località Santa Cecilia ad Eboli, dove una donna è stata investita da un’automobile (Fiat 600) mentre attraversava la strada con il passeggino. La malcapitata è caduta rovinosamente sull’asfalto riportando diversi traumi e ferite.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che l’hanno condotto in ospedale per le cure mediche del caso. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi.