Tragico incidente in autostrada, a Frosinone: muore una donna di Battipaglia

Una donna di 32 anni, originaria di Battipaglia, è morta ieri sera in Ciociaria, coinvolta in un tragico incidente stradale. Il dramma si è consumato - scrive Frosinone Today - sull'autostradale del Sole, direzione nord, nel tratto compreso tra Pontecorvo e Ceprano.

I dettagli

La donna, a bordo di una utilitaria, si è scontrata con un tir. L'automobile è stata distrutta e per la battipagliese non c'è stato scampo: è morta sul colpo. Inutili i soccorsi degli operatori del 118, dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia stradale di Frosinone che hanno chiuso il tratto autostradale. Si indaga per ricostruire la dinamica dell’incidente.