Incidente stradale in provincia di Ferrara: muore una donna di Salerno

Tragico schianto nella notte tra lunedì e martedì in provincia di Ferrara. Poco dopo mezzanotte, infatti, un’auto (Peugeot) con a bordo una donna originaria di Salerno e un ragazzo è finita fuori strada lungo la Strada Statale 66, a Dosso, e ha poi sbattuto contro un muretto di cemento. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, con ambulanza, automedica ed elisoccorso.

Il dramma

Purtroppo, però, la donna di 39 anni, Erica Maratea, che era seduta al posto del passeggero, ha perso la vita: accanto a lei, al volante, un giovane ucraino di 28 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono poi arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri: questi ultimi hanno chiuso la strada per diverso tempo per permettere le operazioni di soccorso, ed hanno iniziato le indagini per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.