Brutto incidente, ieri pomeriggio, ad Eboli, lungo la statale 18. Due auto, infatti, si sono scontrate per cause da accertare.

I soccorsi

Tra i feriti, una donna condotta in condizioni serie in ospedale ed una bimba piccola. Indagano le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'accaduto.