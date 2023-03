Incidente tra due auto, ad Eboli: ferite le due conducenti

Brutto incidente, ieri pomeriggio, ad Eboli, sulla provinciale 204, in località Santa Chiarella. Per cause da accertare, due auto si sono scontrate:

una delle due vetture, per l'impatto, è finita in una scarpata, a bordo strada.

I soccorsi

Ferite le due conducenti che, dunque, sono state condotte in ospedale, per le cure del caso. Indaga, intanto, la Polizia Municipale, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.