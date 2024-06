Incidente ad Eboli tra due auto: 3 morti, chiusa temporaneamente la strada

Incidente mortale, intorno alle 15 di oggi, presso il bivio Santa Cecilia di Eboli. Per cause da accertare, due auto si sono violentemente scontrate frontalmente: le tre persone a bordo- di cui, pare, una della provincia di Foggia e le altre due dell'Agro- hanno perso la vita. Temporaneamente chiusa al traffico una corsia della SS 18 “Tirrena Inferiore”, al km 85,00: è stato istituito il senso unico alternato.



Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco di Eboli che hanno estratto le vittime dagli abitacoli delle vetture, la Polizia Stradale per i rilievi e l'Anas per la gestione del traffico. Indagini in corso, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'agghiacciante accaduto.