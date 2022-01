Sbatte contro 10 auto in sosta, poi sfonda cancello di proprietà privata a Eboli

Tragedia sfiorata ieri a Eboli, quando un anziano che guidava una Fiat Panda, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere prima contro delle auto in sosta, per poi sfondare un cancello.

L'episodio

Il fatto è accaduto tra via Buozzi e via Rosselli. L’anziano ha danneggiato circa dieci auto parcheggiate in via Buozzi e poi con la Panda ha abbattuto il cancello di una proprietà privata in via Rosselli. Subito dopo l’accaduto stava per ripartire in auto ma gli agenti della Polizia Municipale lo hanno fermato. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118.