Incidente ad Eboli, a due passi dall'ospedale: ferite due giovani

Brutto incidente, questa mattina, intorno alle 12.15, in via Giovan Battista Vignola, ad Eboli, nei pressi dell'ospedale. Per cause da accertare, infatti, una Fiat 500 si è improvvisamente ribaltata. A bordo, due giovani, di cui una minorenne, entrambi residenti a Campagna.

L'intervento

Sul posto, i sanitari del Vopi, i carabinieri e la polizia municipale per i rilievi del caso. Fortunatamente, solo lievi ferite per le due malcapitate. Si indaga.