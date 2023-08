Centauro ferito a causa di un incidente stradale. E' accaduto ad Eboli. Un uomo, alla guida dell'auto, si è scontrato con un centauro di 40 anni, che era in sella al suo scooter. Da ricostruire la dinamica: forse un'inversione di marcia azzardata da parte dell'automobilista.

Il sinistro

Il motociclista si è fratturato la spalla e alcune costole. Per lui è stato necessario il ricovero all'ospedale di Battipaglia. La polizia municpale di Eboli ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, per poi sospendere la patente all'automobilista.