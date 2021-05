Eboli, scooter si scontra con un'auto: 65enne ricoverato in ospedale

Sull'episodio avvenuto questa mattina è impegnata in indagini la polizia locale per ricostruire la dinamica dei fatti

Un 65enne di Eboli resta ferito a seguito di un incidente. Stava percorrendo la strada provinciale 30, quando avrebbe impattato contro un'auto. L'uomo è stato soccorso e trasferito all'ospedale locale, in ragione di una serie di traumi riportati alle gambe. Sull'episodio avvenuto questa mattina è impegnata in indagini la polizia locale per ricostruire la dinamica dei fatti.