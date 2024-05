Investe due ciclisti e non si ferma a prestare soccorso

Due persone in bicicletta sono state investite questo pomeriggio, ad Eboli, da una persona alla guida di un'auto. L'automobilista non si è fermato a prestare soccorso, proseguendo la sua marcia. Ora rischia una denuncia per lesioni ed omissione di soccorso

L'incidente

I due - di nazionalità straniera - sono stati soccorsi da un'ambulanza del 118 e si trovano in ospedale, a Eboli, per le cure del caso. Sull'episodio, invece, stanno indagando gli agenti della polizia municipale impegnati ad individuare la persona alla guida dell'auto, così come la targa del veicolo.