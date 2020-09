Incidente mortale ad Eboli: infermiera finisce con l'auto in un canale

Tragedia ad Eboli, lungo la Strada Provinciale 30B 'Coda di Volpe'. Per cause da accertare, A.G. infermiera ebolitana di 50 anni, ha perso il controllo della guida della sua auto, finendo nel canale che costeggia la strada.

L'intervento

Ad allertare i soccorsi, alcuni braccianti agricoli: inutili, purtroppo, i soccorsi del 118 giunti sul posto. Per l’infermiera non c’è stato nulla da fare. Ad estrarla dalla vettura, i vigili del fuoco. Indagano, dunque, i carabinieri, per far luce sulle cause e sull'esatta dinamica del tremendo sinistro. Dolore.