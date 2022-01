Incidente ad Eboli, auto si schianta contro un albero: muore 63enne

Tragedia, oggi pomeriggio, in località Sant’Andrea ad Eboli, dove un’automobile (Fiat Panda) si è schiantata improvvisamente contro un albero. Nel violento impatto è morto il conducente della vettura: un uomo di 63 anni residente a Giffoni Valle Piana.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che confermare la morte del 63enne. Al lavoro, in queste ore, i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Non è escluso che l’uomo possa stato colto da un malore durante la guida.