Incidente mortale ad Eboli: giovane straniero investito e ucciso sulla Litoranea

Sangue sulla strada, ad Eboli: uno straniero di 36 anni è stato investito e ucciso questa mattina sulla litoranea, da un'auto in corsa. Nonostante l'intervento dei sanitari del 118, purtroppo per lo straniero non c'è stato nulla da fare: è spirato a seguito delle gravi ferite riportate.

Gli accertamenti

Indagano, dunque, i carabinieri per far luce sulla dinamica e le cause del tremendo sinistro.