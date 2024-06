Incidente mortale in provincia di Latina: perde la vita un 53enne ebolitano

Eboli a lutto: è morto Simone Di Lorenzo, 53enne originario della Piana del Sele che ha perso la vita lunedì a Cisterna, in provincia di Latina. L'uoomo viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause da accertare, si è scontrato con un'auto: troppo violento l'impatto.

Purtroppo per il 53enne non c'è stato nulla da fare, mentre la donna alla guida della vettura è stata condotta in ospedale per le cure del caso. Si indaga, per far luce sul tragico sinistro.