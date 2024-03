Ieri a Santa Cecilia di Eboli, un imprenditore è rimasto ferito in seguito a un incidente occorso mentre guidava un quad all'interno di un frutteto di sua proprietà. Le circostanze esatte dell'incidente sono ancora sotto indagine.

L'intervento

I dipendenti presenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi, e i sanitari del 118 hanno trasportato l'imprenditore in codice rosso all'ospedale “Maria Santissima Addolorata”. Dopo le prime cure, è stato ricoverato in prognosi riservata, con diverse fratture conseguenti all'impatto. Nonostante la gravità degli infortuni, la vita dell'imprenditore non è considerata in pericolo.