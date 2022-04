Cade dal suo quad, nel centro di Eboli: fabbro in gravi condizioni

Era a bordo del suo quad, lungo via Salita Ripa, ad Eboli, quando è caduto per cause da accertare, finendo in ospedale in gravi condizioni.

I soccorsi

Protagonista del sinistro registrato qualche giorno fa, un fabbro di 49 anni che è stato ricoverato con danni alla milza e con la frattura di diverse costole che avrebbero danneggiato gli organi interni, come riporta La Città. A preoccupare, sono le condizioni polmonari del malcapitato. Accertamenti in corso.